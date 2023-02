Colombia-Venezuela: presidenti Petro e Maduro si incontrano al confine tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, e l’omologo venezuelano Nicolas Maduro, si incontreranno oggi alla frontiera tra i due Paesi per sottoscrivere un accordo commerciale. Lo ha annunciato l’ambasciatore della Colombia in Venezuela, Armando Benedetti, in un tweet. Il diplomatico ha pubblicato delle foto di lui in compagnia del presidente Maduro e della sua consorte, Cilia Flores. “Siamo arrivati ​​a Santo Domingo (Venezuela) dove abbiamo aspettato il presidente Nicolas Maduro e ci stiamo dirigendo a San Antonio per partecipare all'incontro con il presidente Gustavo Petro”, ha detto il diplomatico, secondo cui i due sottoscriveranno un accordo di natura commerciale. (Vec)