Usa: assalto al Congresso, avvocati dei manifestanti chiedono a Trump di testimoniare

- Gli avvocati di cinque membri del gruppo di estrema destra statunitense dei Proud Boys vogliono chiedere all’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di testimoniare nel quadro del processo ai loro assistiti, accusati di cospirazione per il loro ruolo nell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Gli avvocati di Joe Biggs, uno degli imputati e cittadino della Florida, hanno annunciato di aver chiesto un mandato di comparizione per chiedere a Trump di testimoniare il mese prossimo. “L’ex presidente ha chiesto in quell’occasione di ‘porre fine al furto’, e ora noi gli stiamo chiedendo di prendere una posizione”, ha detto Norm Pattis, uno degli avvocati, facendo riferimento allo slogan “Stop the steal” utilizzato dai sostenitori di Trump per denunciare le presunte frodi elettorali nel 2020. (Was)