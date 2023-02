Usa: Casa Bianca, Biden in salute e in grado di adempiere ai suoi doveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è “in salute”, ed è in grado di adempiere ai suoi doveri senza interruzioni o impedimenti. Lo ha comunicato in una nota il medico della Casa Bianca, Kevin O’Connor, che stamattina ha effettuato una visita medica al presidente Usa. Con riferimento alla sua recente malattia a causa del Covid-19, il dottore ha confermato che dopo la guarigione Biden non ha riscontrato sintomi dovuti alla convalescenza dal virus. (Was)