- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa all'inaugurazione dello spazio interattivo Esperienza Europa dedicato a David Sassoli, alla presenza della Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Interverranno il Commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, la vice presidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto e l'astronauta Esa Samantha Cristoforetti.Roma, Esperienza Europa – David Sassoli, ingresso piazza Venezia, 11 (ore 14:30)- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari visita il nuovo save space, un servizio sperimentale avviato in collaborazione con la Croce Rossa per l'accoglienza temporanea dei senza dimora.Roma, piazza dei Cinquecento, presso l'ex hub vaccinale (ore 12:30) (segue) (Rer)