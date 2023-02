Usa: senatore democratico Fetterman ricoverato per depressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico John Fetterman si è fatto ricoverare di nuovo in ospedale, questa volta per ricevere una cura per la depressione. Lo ha confermato il suo ufficio in una nota, aggiungendo che il senatore della Pennsylvania si trova da ieri all’ospedale Walter Reed Medical Center. “La sua depressione è peggiorata nelle ultime settimane, e i medici hanno consigliato un trattamento presso una struttura adeguata”, ha detto il suo capo di gabinetto, Adam Jentleson. Fetterman, che lo scorso novembre ha conquistato un seggio per la Pennsylvania al Senato federale, ha sofferto di gravi problemi di salute negli ultimi mesi: nel 2022 è stato vittima di un infarto, e solo una settimana fa è stato ricoverato in ospedale a seguito di un leggero malore. (Was)