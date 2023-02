Cospito: Richetti (Az-Iv), Delmastro deve dimettersi per sprezzo istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sottosegretario Delmastro deve dimettersi non in virtù dell'indagine aperta a suo carico dalla Procura di Roma, ma per lo sprezzo delle istituzioni che ha mostrato e continua a mostrare, per l'iaccettabile arbitrio con cui ha diffuso documenti riservati, così da attaccare i parlamentari dell'opposizione". Lo afferma in una nota Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei Deputati, che parla di "metodi lontani da democrazia e rispetto verso il Parlamento. La presidente Meloni pretenda un passo indietro".(Com)