Usa: Biden, nessun incremento anomalo di oggetti volanti nei nostri cieli

- Le autorità statunitensi non hanno segnalato un incremento anomalo nel numero di oggetti volanti localizzati nello spazio aereo federale. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca. “La localizzazione di nuovi oggetti è dovuta soprattutto alle misure di sicurezza che abbiamo messo in campo dopo l’abbattimento del pallone spia del governo cinese: in ogni caso, questi velivoli rappresentano una nuova sfida, e richiedono un cambiamento nel nostro approccio alla sicurezza dello spazio aereo”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti “abbatteranno senza esitazione qualsiasi oggetto che possa rappresentare una minaccia per la popolazione. (Was)