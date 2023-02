© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione odierna, ha preso atto della comunicazione di rinuncia dell’ingegnere Roberto Carpaneto al conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa). E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. (Com)