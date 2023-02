Italia-Egitto: Cirielli, virtuosa cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, ha ricevuto oggi alla Farnesina la ministra della Cooperazione internazionale dell'Egitto, Rania al Mashat. Lo riferisce una nota. Nel corso del colloquio è stata auspicata un’accelerazione nel rilancio del rapporto bilaterale tra i due Paesi. “Con la cooperazione italiana operiamo in Egitto da decenni e intendiamo continuare a operarvi, in una prospettiva di mutua collaborazione in tutte le materie di interesse reciproco”, ha dichiarato il vice ministro. “L’Italia apprezza molto il ruolo dell'Egitto per la stabilità e la sicurezza nel Mediterraneo e in Africa, la sua lotta al terrorismo internazionale e al traffico di esseri umani legato all’immigrazione illegale”, ha aggiunto Cirielli. “L'Italia ha interesse a rivitalizzare i canali di comunicazione con il Cairo, su tutti i dossier chiave a livello bilaterale e regionale e soprattutto vuole continuare il suo ruolo di aiuto alla società egiziana con particolare riguardo per le fasce più deboli della popolazione”, ha precisato il vice ministro. “Le visite in Egitto del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel novembre scorso, e quella più recente del ministro Antonio Tajani, sono una tangibile testimonianza di questa volontà e di questo percorso”, ha concluso Cirielli.(Com)