Fisco: Giorgetti, decreto su cessioni crediti per bloccare politica scellerata

- Lo stop alla cessione dei crediti “è una misura d'impatto per bloccare gli effetti di una politica scellerata, utilizzata anche in campagna elettorale, che ha prodotto benefici per alcuni cittadini ma che ha posto a tutti noi in carico duemila euro a testa”. A dirlo è stato il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. (Rin)