© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlerà con i giornalisti alla Casa Bianca alle 14 locali (le 20 italiane) per rispondere alle domande sui tre oggetti volanti non identificati abbattuti negli ultimi giorni in Canada e in Alaska. Lo ha confermato la Casa Bianca, mentre le autorità federali stanno continuando a recuperare i detriti per capire l’origine e la natura dei velivoli. (Was)