Energia: Pichetto, al lavoro per dare luce a comunità energetiche

- Riunione con i tecnici del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) "per dare luce al decreto sulle comunità energetiche. Uno strumento in più per incrementare le rinnovabili, ridurre le emissioni e dimezzare a milioni di cittadini, famiglie e imprese, i costi delle bollette. Così diamo nuova energia all'Italia". Lo rende noto su Twitter il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. (Rin)