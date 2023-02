Imprese: Unicredit, a prossima Assemblea proposta Cda a 12 consiglieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data odierna, a seguito delle dimissioni del consigliere Jayne Anne Gadhia e previo parere favorevole del comitato Corporate Governance & Nomination, il Consiglio di amministrazione ha nominato il consigliere indipendente Jeffrey Alan Hedberg quale presidente del comitato Remunerazione. Lo rende noto Unicredit. Nella stessa riunione, in considerazione della prossima Assemblea degli azionisti del 2023, il Consiglio ha inoltre deciso di sottoporre all'Assemblea degli azionisti la riduzione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione a 12. Tale nuova composizione è stata valutata adeguata e pienamente rispondente al profilo teorico quali-quantitativo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2021, garantendo così tutte le competenze necessarie, un adeguato equilibrio di genere e la quota prevista di membri indipendenti.(Rin)