Pnrr: ministero Pa, semplificazioni per snellire le procedure per accelerare gli investimenti e i cantieri (2)

- "Il provvedimento approvato oggi in Consiglio dei ministri - evidenzia - va verso questa direzione: semplificare le procedure, efficientare la macchina amministrativa e imprimere un’accelerazione al processo produttivo italiano. Un lavoro sinergico tra amministrazioni competenti, stakeholder di riferimento, rappresentati degli enti territoriali e Regioni che ci ha permesso di intervenire in maniera puntuale ed efficace in settori strategici non solo al raggiungimento degli obiettivi del Piano, ma alla ripartenza del sistema Paese. Sono particolarmente soddisfatto perché con queste prime procedure acceleriamo gli obiettivi e le scadenze del Pnrr. Un percorso le cui tappe ci porteranno alla semplificazione di 600 procedure entro il 2026, 200 entro il 2024 che intendo anticipare per andare incontro alle esigenze di cittadini e imprese. Essere riusciti già nei primi due mesi del 2023 a realizzare un quarto dell’obiettivo è la strada e l’impegno che questo governo vuole restituire alla fiducia degli italiani”, conclude Zangrillo. (Rin)