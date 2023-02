Medio Oriente: Casa Bianca, costernati per decisione di Israele su insediamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca è “seriamente preoccupata” per la recente decisione del governo israeliano di aumentare il numero di insediamenti nei territori palestinesi. Lo ha detto la portavoce della presidenza Usa, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Siamo costernati per la decisione del governo israeliano: l’amministrazione del presidente Joe Biden si oppone a qualsiasi espansione degli insediamenti”, ha detto. (Was)