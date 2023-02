Editoria: Data Stampa nuovo media partner istituzionale della scuola politica "Vivere nella Comunità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marcello Presicci, membro fondatore e segretario generale della Scuola Politica "Vivere nella Comunità", nel dare il benvenuto a Data Stampa come media partner istituzionale, ha dichiarato "di essere estremamente felice di poter annoverare Data Stampa fra i protocolli di collaborazione, poiché si tratta di un prezioso e strategico contributo informativo per i nostri studenti e partecipanti". Data Stampa, società leader nel settore del media monitoring, ha espresso la propria soddisfazione attraverso le parole del presidente Massimo Scambelluri. "Essere partner di una realtà prestigiosa come la Scuola Politica 'Vivere nella Comunità', iniziativa formativa voluta dai professori Pellegrino Capaldo e Sabino Cassese ed impegnata nella costruzione di una futura classe dirigente preparata, è per noi motivo di orgoglio e vanto. Continua il percorso di crescita della nostra società che, da oltre 40 anni, collabora con le più importanti realtà del paese". Data Stampa si aggiunge così alla platea di aziende sostenitrici e media partner della Scuola Politica “Vivere nella Comunità” che annovera, tra gli altri, Intesa Sanpaolo, Cassa depositi e prestiti, Generali Assicurazioni, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, A2A, Iren, Istituto per il Credito Sportivo, Angel Capital Managment, Engineering, Ania, SkyItalia e le Fondazioni Crt e Compagnia di Sanpaolo.(Rin)