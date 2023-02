Ucraina: ex generale Usa Clark, la guerra può finire in sei-otto mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra che la Russia ha mosso contro l'Ucraina può finire “in sei-otto mesi” se l'Occidente consegna al Paese aggredito “i sistemi d'arma richiesti” e se migliora sia l'addestramento del suo personale sia il supporto logistico. È quanto affermato da Wesley Clark, generale a riposo dell'esercito degli Stati Uniti e comandante supremo delle forze della Nato in Europa dal 1997 al 2000. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, Clark ha dichiarato che la guerra nell'ex repubblica sovietica non finirà “a breve termine, almeno non alle condizioni dell'Occidente: ordine internazionale fondato sulle regole e indipendenza e integrità dell'Ucraina come nazione”. Per l'ex generale, “il motivo è che l'Occidente è stato troppo avaro, non ha dato all'Ucraina ciò di cui il Paese aveva bisogno per difendersi e anche per riconquistare i territori occupati in maniera illegale dalla Russia”. Una fine del conflitto nel medio periodo è possibile “soltanto se cambia la politica”. Secondo Clark, “al momento pare che l'Occidente miri a dissanguare lentamente la Russia”. Tuttavia, una “sconfitta morbida” del Paese aggressore è “improbabile” perché il suo presidente “Vladimir Putin è determinato a ottenere ciò che vuole”. Il titolare del Cremlino ha mostrato un “controllo efficace sul suo popolo”. Inoltre, come evidenziato da Clark, i russi sono mossi da “un'etica” che ne aumenta la determinazione al combattimento tante più predite subiscono”. Al riguardo, il generale a riposo ha sottolineato: “Dobbiamo capire che questa mentalità è diametralmente opposta ai sentimenti dell'Occidente”. I Paesi occidentali trovano, infatti, “terribile” la perdita di vite umane e si chiedono come “fermare lo spargimento di sangue”. Tuttavia, “Putin non la pensa così, il suo approccio è profondamente radicato nella cultura russa, che riflette due secoli di guerra”. Per Clark, l'idea che i russi debbano subire “poche centinaia di migliaia di vittime in più per arrendersi è un'idea occidentale, che non ha nulla a che fare con la realtà”. (segue) (Geb)