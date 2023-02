Ucraina: ex generale Usa Clark, la guerra può finire in sei-otto mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ex comandante della Nato in Europa, affinché la guerra in Ucraina abbia termine, Putin deve essere “convinto di non avere più possibilità”. Tuttavia, “i leader occidentali continuano a chiedere negoziati”, alimentando “la convinzione di Putin che può avere successo”. Clark ha quindi sottolineato: “L'Occidente ha ora il controllo, può dare all'Ucraina l'aiuto di cui il Paese ha bisogno per vincere sul campo di battaglia entro la fine dell'anno”. In particolare, si tratta di fornire al Paese aggredito dalla Russia “missili a lungo raggio, droni, caccia, masse di carri armati”. Secondo Clark, “ci siamo ripetutamente trattenuti per paura di Putin e delle sue linee rosse. Tuttavia, abbiamo gradualmente aumentato i nostri aiuti, ma con un certo ritardo. Prima era l'artiglieria, poi i lanciarazzi Himars, poi i carri armati”. Al riguardo, il generale a riposo ha evidenziato che l'Ucraina ha bisogno “ora” dei corazzati, così come di artiglieria missilistica “a più lungo raggio”, droni “sofisticati” e caccia per difendere il proprio spazio aereo. Clark ha, infine, affermato che “finché la Crimea non tornerà nelle mani degli ucraini, il Paese non avrà un collegamento marittimo sicuro con Occidente, essenziale per la sua economia”. (Geb)