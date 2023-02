Finanza: Mef, nuovo Btp a 30 anni emesso per 5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica i dettagli dell'emissione per 5 miliardi di euro tramite sindacato del nuovo benchmark Btp a 30 anni, con scadenza primo ottobre 2053 e cedola annua del 4,5 per cento. Hanno partecipato all'operazione poco meno di 200 investitori per una domanda complessiva pari a circa 26,5 miliardi di euro. La maggiore quota del collocamento è stata sottoscritta dalle banche (il 40,4 per cento), mentre i fund manager ne hanno sottoscritto il 24 per cento. Gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo hanno acquistato una rilevante quota dell'emissione pari al 28,7 per cento (in particolare il 10,5 per cento è andato a fondi pensione e assicurazioni, mentre il 18,2 per cento è stato allocato a istituzioni governative). Agli hedge fund è stato allocato il 6,5 per cento dell'ammontare complessivo, mentre una quota residuale dello 0,4 per cento è stata sottoscritta da imprese non finanziarie. (segue) (Rin)