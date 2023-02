Finanza: Mef, nuovo Btp a 30 anni emesso per 5 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distribuzione geografica del titolo è stata estremamente diversificata, con una partecipazione che ha visto il coinvolgimento di più di 20 paesi: gli investitori esteri si sono aggiudicati la maggior parte dell'emissione (57,3 per cento), mentre gli investitori domestici ne hanno sottoscritto il 42,7 per cento. Tra gli investitori esteri, la quota più rilevante del collocamento, circa il 53%, è stata sottoscritta da investitori europei, provenienti in particolare da Regno Unito (17,7 per cento), Germania, Austria e Svizzera (9,6 per cento), penisola iberica (7,2 per cento), paesi scandinavi (6,1 per cento), Francia (5,9 per cento), Grecia (5,2 per cento), Benelux (1,3 per cento). Il resto dell'emissione è stato collocato al di fuori dell'Europa, in particolare in Nord America (3,1 per cento), mentre una quota residuale pari allo 1,2 per cento è stata allocata presso altri investitori non europei. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato costituito da cinque lead manager, Deutsche Bank A.G., J.P. Morgan Se, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale Inv. Banking e Unicredit S.p.A, e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager. (Rin)