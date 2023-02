Algeria: ministero Difesa, quattro terroristi si arrendono all'esercito nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro terroristi attivi nella regione del Sahel si sono oggi consegnati all’esercito algerino. Lo ha affermato il ministero della Difesa di Algeri in un comunicato, secondo il quale i terroristi si sono arresi nelle regioni di Bordj Badji Mokhtar e In Guezzam, situate nel sud del Paese. Gli arrestati sono Mellouki Abderrahmane noto come "Abderraouf", Mellouki Sid M'hamed detto "Abdessamed", Mellouki El Cherif noto come "Abdennacer" e El Toudji Omar detto "Ali". I quattro uomini erano in possesso di quattro fucili mitragliatori di tipo Kalashnikov, due granate, dodici caricatori e alcune munizioni.(Ala)