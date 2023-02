Ucraina: ambasciatore Heusgen, istituire tribunale speciale per l'aggressione di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deve essere istituito un tribunale speciale internazionale, “sulla base di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, per giudicare il crimine di aggressione” commesso dal presidente russo, Vladimir Putin, con l'invasione dell'Ucraina. È quanto affermato dall'ambasciatore tedesco Christoph Heusgen, direttore della Conferenza di Monaco sulla sicurezza, che si terrà nel capoluogo della Baviera da domani al 19 febbraio. Intervistato dal settimanale “Der Spiegel”, il diplomatico ha dichiarato che lo statuto della Corte penale internazionale (Cpi) deve essere ampliato affinché il tribunale possa giudicare anche il crimine di aggressione. “Soltanto così”, ha evidenziato Heusgen, la Cpi potrà “avere accesso a presidenti, primi ministri e ministri degli Esteri, altrimenti protetti dalla loro immunità”. Tuttavia, una simile modifica dello statuto della Cpi “richiede anni”. Il direttore della Conferenza di Monaco sulla sicurezza ha, quindi, affermato: “Per questo sostengo la creazione, sulla base di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di un tribunale speciale per giudicare il crimine di aggressione commesso da Putin”. Secondo il diplomatico, “la comunità internazionale non può limitarsi a sedersi e lasciare che i Putin di questo mondo facciano le loro cose”. (segue) (Geb)