Ucraina: ambasciatore Heusgen, istituire tribunale speciale per l'aggressione di Putin (2)

- Per Heusgen, in Ucraina “Putin è responsabile di circa 15 milioni di sfollati, decine di migliaia di morti, rapimenti, stupri”. Inoltre, è “moralmente inaccettabile non tentare nemmeno di perseguire” il capo dello Stato russo. Al riguardo, Heusgen ha sottolineato che “si credevano intoccabili i Milosevic, i Karadzic e i Taylor”. Il riferimento è ai presidenti di Serbia, Repubblica serba di Bosnia ed Erzegovina e Liberia, giudicati e condannati dalla Cpi. Dal 2005 al 2017, Heusgen è stato consigliere per la politica estera e di sicurezza dell'allora cancelliera tedesca, Angela Merkel. Dal 2017, il diplomatico ha ricoperto l'incarico di rappresentante permanente della Germania all'Onu. Nel 2022, Heusgen è stato nominato direttore della Conferenza di Monaco sulla sicurezza, avvicendando Wolfgang Ischinger, che esercitava tale ruolo dal 2008. In precedenza, Ischinger è stasto ambasciatore di Germania a Washington e Londra. (Geb)