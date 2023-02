Usa: Biden su oggetti volanti, abbattuti per eccesso di prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa, dopo l’incursione di un pallone spia cinese all’inizio del mese, le Forze armate statunitensi hanno localizzato tre oggetti volanti non identificati, in Alaska e in Canada. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca. “In linea con i parametri prestabiliti, ho ordinato il loro abbattimento a fronte di possibili rischi per il traffico aereo commerciale, e perchè non potevamo escludere rischi per le strutture sensibili che gli oggetti hanno sorvolato”, ha detto, aggiungendo che le autorità Usa hanno agito “per eccesso di prudenza”. Le Forze armate e le intelligence di Usa e Canada, ha continuato, stanno collaborando per recuperare i detriti e raccogliere più informazioni. (Was)