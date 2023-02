Usa: Biden su oggetti volanti, non possiamo ancora confermare natura e origine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi non sono ancora in grado di confermare la natura dei tre oggetti volanti non identificati abbattuti negli ultimi giorni in Alaska e in Canada. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando alla Casa Bianca. “Per il momento non ci sono prove che dimostrino un loro legame con il programma del governo cinese per l’invio di palloni spia a livello globale, nè con programmi di sorveglianza di altri Paesi”, ha detto, aggiungendo che per ora l’intelligence “ritiene che potrebbero essere anche legati a compagnie private o enti di ricerca scientifica”. (Was)