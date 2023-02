Cospito: Foti-Malan (Fd’I), Nordio ha chiarito, documenti non segreti, Fd’I continua lotta contro criminalità organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo dai giornali che il sottosegretario Delmastro sarebbe indagato per rivelazione del segreto d'ufficio. Con un piccolo particolare: i documenti che avrebbe riportato secondo il ministero della Giustizia non sarebbero secretati, mentre sicuramente è coperta dal segreto l'indagine a suo carico, che invece sta sui giornali”. Lo hanno dichiarato i capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan, che hanno parlato di “un bel cortocircuito. Ma tant'è...”. “Andiamo avanti – hanno proseguito – con la certezza che tutto sarà chiarito in tempi brevi per poi continuare con più slancio di prima la nostra lotta a schiena dritta e a volto scoperto alla criminalità organizzata". (Rin)