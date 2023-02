© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i vari interventi edilizi “non è consentito l'esercizio delle opzioni” previste al posto delle detrazioni fiscali, ovvero cessione e sconto. Fanno eccezione gli interventi per cui sia già stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (cila). È quanto prevede la bozza del decreto-legge recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali. (Rin)