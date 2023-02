Brasile: Lula conferma aumento salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha confermato il riadeguamento del salario minimo dagli attuali 1.302 real (232 euro) a 1.320 real (236 euro), oltre che l'esenzione dall'imposta sul reddito per chi guadagna fino a 2.640 real a mese (472 euro), pari a due salari minimi. "Abbiamo già chiuso l'accordo con i movimenti sindacali, il ministero del Lavoro, il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, che a maggio il salario minimo sarà aumentato a 1.320 real", ha detto il presidente in un'intervista a "Cnn Brasil". Il capo dello stato ha affermato che il governo dovrebbe riprendere la politica utilizzata di riadeguamento salariale già adottata nei precedenti governi del Partito dei lavoratori (Pt) per determinare il minimo, considerando la crescita dell'inflazione e quella del Pil. (Brb)