Ucraina: Onori (M5s), necessario valutare alternative all’invio di mezzi pesanti

- Il Movimento 5 stelle ha appoggiato "convintamente" la fornitura di armi all’Ucraina nella prima fase dell’aggressione russa, ma ritiene che sia “necessario valutare anche una strada alternativa all’invio di mezzi pesanti”. Lo ha dichiarato la deputata del M5s Federica Onori, durante l’evento “L’Italia dal governo Draghi al governo Meloni”, tenuto oggi presso l’Istituto affari internazionali (Iai). Onori, membro della commissione Esteri di Montecitorio, ha ribadito la ferma “condanna per la guerra d’aggressione intrapresa dalla Russia, che ha una serie di implicazioni che mettono in pericolo tutta la regione”. “È una questione di cui l’Italia, in quanto parte dell’Unione europea, deve occuparsi, anche con il coinvolgimento della società civile. Il Paese deve cercare di andare compattamente verso una direzione e non rischiare il disgregamento”, ha aggiunto, sottolineando che “la decisione di inviare armi a Kiev non può essere presa a cuor leggero”.(Res)