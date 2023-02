Reddito cittadinanza: Gubitosa (M5s) a Calderone, controlli ci sono da sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Constato che anche una ministra all'apparenza 'tecnica' come Marina Calderone parli oggi come un'esponente navigata di quella destra che in questi anni ha fatto una guerra senza quartiere al reddito di cittadinanza per mere ragioni ideologiche, anche quando tale misura ha garantito una stabilità sociale durante la pandemia". Lo afferma in una nota il vicepresidente del Movimento cinque stelle, Michele Gubitosa, che aggiunge: "Sono numeri che dovrebbe già conoscere visto il ruolo che ricopre, ma la informo che grazie ai controlli effettuati dall'Inps e dalle Forze dell'ordine fra il 2019 e il 2022 state respinte 1.735.195 domande di reddito di cittadinanza, mentre le decadenze sono state 871.491 e le revoche 213.593. Di conseguenza, sempre grazie a tali controlli circa 11 miliardi di euro non sono finiti nelle tasche di soggetti che non avevano diritto al sussidio. Capisco che ammettere di raccontare fandonie sia difficile per la maggioranza, ma, piaccia o meno, questi sono i numeri. Il Paese non sa che farsene di tale propaganda spicciola". (Com)