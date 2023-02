Turchia: partiti oggi da Trieste aiuti italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti oggi pomeriggio dal porto di Trieste gli aiuti umanitari destinati alle popolazioni terremotate della Turchia. Si tratta di gruppi elettrogeni, tende, bagni mobili, vestiario, cucine da campo, brandine, letti singoli e a castello, dispositivi medici e altri materiali. I materiali, provenienti da Umbria, Marche, Provincia di Bolzano, Emilia Romagna, Calabria, Basilicata e Puglia, oltre che da associazioni nazionali di protezione civile, sono stati caricati questa mattina sui camion della Protezione civile di Palmanova, individuata come hub unico per lo smistamento dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. Arriveranno al porto di Mersin a bordo di un traghetto all’interno del quale sono stati riservati 20 slot. Ogni slot può ospitare due container da 20 piedi o un semirimorchio. L’assessore regionale alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha firmato un decreto che prevede un impegno di spesa di 600 mila euro per organizzare, in regime di urgenza, tutte le operazioni necessarie all’invio degli aiuti umanitari. (segue) (Frt)