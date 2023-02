Turchia: partiti oggi da Trieste aiuti italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alla disponibilità delle Regioni, nei prossimi giorni è previsto l'arrivo al porto di Trieste di circa 70 container, mentre nel centro operativo di Palmanova, che gestisce la classificazione e l’invio alla piattaforma logistica per l'imbarco del materiale su pallet, verranno predisposti circa 20 semirimorchi di aiuti. Il Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione 75 tende, 150 brandine da campo, 200 coperte, 100 cuscini, 20 riscaldatori a olio portatili, 3 container (due adibiti a ufficio e uno a bagno/doccia) e circa due metri cubi di altri materiali di consumo, come pannolini e prodotti per la pulizia e la disinfezione. Anche la multinazionale Danieli di Buttrio ha offerto il suo aiuto con una donazione di 120 gruppi elettrogeni e 7 moduli abitativi ricondizionati su container che verranno ceduti alla Protezione civile regionale per essere offerti nell'ambito degli invii in programma nei prossimi giorni. (Frt)