Superbonus: bozza, cessionari con prove non responsabili in solido

- Ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta. È quanto prevede la bozza del decreto-legge recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali. “L'esclusione opera anche con riguardo ai soggetti che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione”. (Rin)