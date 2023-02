Rai: Soldi, sostenibilità ambientale, economica e sociale al centro delle nostre strategie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È la prima 'Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili'. Un grande orgoglio per tutta l’azienda perché nasce dall’appuntamento 'M’illumino di meno', promosso da Rai Radio2". Lo ha detto la presidente Rai, Marinella Soldi, in diretta a "Caterpillar" per "M'illumino di meno". "La Rai mette la sostenibilità ambientale, economica e sociale al centro delle proprie strategie - ha continuato Soldi -. 'M’illumino di meno' si conferma un appuntamento che coinvolge tutti, istituzioni e cittadini, per ribadire che ognuno può essere protagonista del cambiamento. Oggi tutte le sedi e tutti i centri di produzione Rai aderiscono a questa iniziativa celebrando questa prima 'Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili'". (Rin)