Trasporti: torna l'intercity notte di Trenitalia Roma-San Candido

- Dal prossimo 17 febbraio, il servizio Intercity notte di Trenitalia – società capofila del polo passeggeri del gruppo Fs - già attivo tra Roma e Bolzano, verrà prolungato fino a San Candido, il sabato e la domenica. Si tratta di un primo viaggio che sarà poi disponibile per tutto il mese di marzo, fino a Pasqua. Lo rende noto il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Il collegamento Intercity Notte 764 partirà nelle giornate di venerdì e sabato da Roma Termini alle 22:05, per poi arrivare a Bolzano alle 6:28. Da qui proseguirà effettuando soste a Bressanone, Fortezza, Brunico e Dobbiaco, concludendo il percorso a San Candido alle 8:40. Il sabato e la domenica, l'Intercity Notte 763 lascerà invece la stazione altoatesina alle 19:18, con l'orario di arrivo a Roma Termini previsto alle 6:06. (segue) (Com)