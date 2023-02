Trasporti: torna l'intercity notte di Trenitalia Roma-San Candido (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collegamento è pensato per offrire più scelta agli amanti della montagna, in inverno come in primavera, che già possono scegliere i collegamenti verso Bardonecchia, effettuati da Genova con l'Intercity e da Milano grazie al collegamento AV diretto a Parigi. Domenico Scida, direttore business Intercity dichiara: "Siamo molto soddisfatti del prolungamento verso S.Candido: un'opportunità in più per trascorrere un weekend in montagna e un ulteriore incentivo a spostarsi in modo ecologico con il treno – mezzo green per eccellenza – che grazie ai comodi orari di connessione da e per il Trentino permette di lasciare a casa l'automobile". (segue) (Com)