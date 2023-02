Trasporti: torna l'intercity notte di Trenitalia Roma-San Candido (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Trentino, i clienti del trasporto regionale hanno inoltre a disposizione, di sabato, 11 collegamenti aggiuntivi lungo la linea Bolzano-Trento che salgono a 15 nei giorni festivi e due corse in più sulla tratta Trento-Rovereto. Le suggestive Dolomiti sono facilmente raggiungibili grazie a due collegamenti Frecciarossa tra Milano e Venezia e con i servizi treno + bus FrecciaLink per Cortina d'Ampezzo, Madonna di Campiglio, Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme la Valle dell'Agordino e le Tre Cime di Lavaredo. I prezzi per il collegamento Roma – San Candido con l'Intercity Notte partono da 24 euro. Il servizio viene svolto con un treno a 6 carrozze con capacità di circa 300 posti e tre livelli di servizio (posto a sedere, cuccetta comfort, vagone letto). A bordo, il personale in servizio è sempre presente durante l'intero viaggio, ed è possibile portare il proprio amico a quattro zampe, dato che gli animali domestici sono sempre i benvenuti a bordo dei treni Intercity Notte. Il nuovo prolungamento è in vendita su tutti i canali Trenitalia. (Com)