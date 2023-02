Usa: YouTube, amministratrice delegata si dimette dall’incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratrice delegata di YouTube, Susan Wojcicki, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico. Lo ha confermato in un messaggio pubblicato sui suoi profili social, aggiungendo di volersi dedicare alla famiglia e “ad una serie di progetti personali”. Nel post ha anche annunciato che continuerá ad avere un ruolo di consulenza presso Google, che possiede la piattaforma per la pubblicazione e lo streaming di contenuti multimediali. La Wojcicki sarà sostituita dal chief product officer di YouTube, Neal Mohan, alla guida della società. (Was)