Francia: Commissione Ue approva misura a sostegno di Air France per i danni subiti durante pandemia

- La Commissione europea ha approvato una misura francese a sostegno di Air France per i danni subiti nel periodo della pandemia di Covid. Il piano, ritenuto in linea con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, ha un valore di 1,4 miliardi di euro. La misura francese è volta a compensare la compagnia aerea per i danni subiti tra il 17 marzo e il 30 giugno 2020, come diretta conseguenza delle restrizioni di viaggio, in Francia e in altri Paesi, per limitare la diffusione del coronavirus. A causa delle restrizioni, si legge in un comunicato della Commissione europea, "la compagnia aerea ha subito perdite operative significative e ha registrato un forte calo del traffico aereo e della redditività". La misura fa seguito al sostegno alla liquidità di Air France per 7 miliardi di euro approvato dalla Commissione il 4 maggio 2020, e al piano di 4 miliardi di euro per ricapitalizzare la compagnia aerea che la Commissione Ue ha approvato il 6 aprile 2021. L'aiuto sarà concesso in più tranche e potrà assumere la forma di sovvenzioni, sostegno azionario o sostegno di liquidità. (Beb)