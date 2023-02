Regno Unito-Ucraina: leader laborista Starmer incontra Zelensky nella sua prima visita a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito laborista britannico, Keir Starmer, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la sua prima visita a Kiev dall'invasione russa. Come riporta l'emittente televisiva "Sky News", Starmer ha dichiarato che è "molto importante" per lui essere in Ucraina, e ha ribadito che "il sostegno all'Ucraina nel Regno Unito è incrollabile". Come parte della visita, Starmer si è recato anche a Bucha e Irpin per visitare i luoghi dei crimini di guerra russi. (Rel)