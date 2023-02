Monza: Pilotto, proseguire lavoro di squadra per lotta alla droga, anche con la prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- 13 misure cautelari ad altrettanti soggetti, perquisizioni e sequestri. È questo il risultato dell'operazione "Icaro" resi noti dalla Questura di Monza. L'area oggetto dell'indagine, avviata ormai un anno fa, era una di quelle considerate particolarmente "sensibili" a Monza, già oggetto di numerose operazioni di tutte le forze dell'ordine, talora svolte in collaborazione con la polizia locale. "Durante le riunioni periodiche del comitato ordine pubblico e sicurezza abbiamo spesso condiviso con il Prefetto Palmisani il bisogno di presidio in alcuni luoghi ben individuati della città: uno di questi è proprio tra le vie Gramsci - Artigianelli", ha affermato il sindaco Paolo Pilotto. Zone così rilevanti che recentemente avevano indotto il Comune a potenziare l'illuminazione pubblica e intensificare la presenza della polizia locale, sempre in accordo con le forze dell'ordine e con il contributo prezioso dei cittadini residenti. "Ringrazio vivamente il Questore Marco Odorisio, i suoi stretti collaboratori e gli agenti per la brillante operazione di intelligence e di indagine che ha portato a smantellare una rete di spaccio che si era radicata a Monza" ha aggiunto il primo cittadino monzese. Il sindaco conferma l'impegno del Comune a potenziare ogni azione utile a contrastare lo spaccio di stupefacenti, non solo sul piano repressivo ma anche su quello preventivo: "Il lavoro che promuoviamo con le scuole, a partire da quelle secondarie di primo grado, l'osservatorio provinciale per il disagio giovanile attivato dalla Prefettura e con le autorità sanitarie e il lavoro di sensibilizzazione tra i giovani rappresentano un contributo utile per tutte le Istituzioni". "Proseguiremo su questa strada in accordo con loro, assicurando la massima collaborazione a tutte le forze dell'Ordine impegnate a mantenere Monza una città sicura, dove la legalità non ammette zone franche e dove la qualità delle relazioni fra cittadini e la cura per i luoghi pubblici rimangono l'elemento distintivo di un capoluogo bello in cui vivere e lavorare" ha poi concluso Pilotto. (Com)