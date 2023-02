Energia: “Faz”, la Polonia continua a importare greggio dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia continua a importare e raffinare greggio dalla Russia. Come rivela il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Bjoern Seibert, capo di gabinetto della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha sottolineato ieri alla riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Ue (Coreper) che uno di questi Paesi continua a ottenere petrolio dalla Russia attraverso la condotta settentrionale dell'oleodotto Druzhba o “dell'Amicizia”. Inoltre, Seibert avrebbe affermato che si dovrebbe discutere con questo Stato della violazione delle sanzioni contro Mosca per la guerra all'Ucraina. La linea nord dell'oleodotto dell'Amicizia rifornisce Polonia e Germania. Tuttavia, secondo il ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, da gennaio scorso la Germania non ha ordinato petrolio dalla Russia attraverso questa infrastruttura. Alla fine di maggio 2022, i governi di Berlino e Varsavia avevano dichiarato che “cesseranno le importazioni” di greggio russo “entro la fine dell'anno”. La decisione ha fatto seguito all'entrata in vigore dell'embargo petrolifero dell'Ue contro la Russia che, entrato in vigore all'inizio di dicembre scorso, si applica esclusivamente al trasporto di greggio via mare. Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca sono, infatti, riuscite a ottenere che, in quanto Stati senza porti, potessero continuare “temporaneamente” a ricevere petrolio dalla Russia attraverso la linea meridionale dell'oleodotto dell'Amicizia. (segue) (Geb)