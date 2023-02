Energia: “Faz”, la Polonia continua a importare greggio dalla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi, il governo polacco non ha contestato l'acquisto di petrolio russo giovedì. Un portavoce dell'esecutivo di Varsavia non ha voluto commentare ufficialmente, ma ha fatto riferimento a un comunicato della compagnia petrolifera polacca Pnk Orlen. Nel testo, diramato il primo febbraio, l'azienda afferma di aver ampiamente superato la completa dipendenza dalle forniture di petrolio dalla Russia. Per il 90 per cento, l'approvvigionamento avviene a altre fonti, mentre il 10 per cento deriva dalla capacità di raffinazione di Pnk Orlen. La società ha aggiunto di essere disposta ad “abbandonare del tutto il petrolio russo se verranno imposte ulteriori sanzioni” contro Mosca. Fonti del governo polacco hanno fatto sapere che il contratto a lungo termine per la fornitura di greggio stipulato con la Russia potrebbe essere risolto senza incorrere in penali soltanto se l'Ue applicasse l'embargo anche al petrolio che riceve da questo Paese via terra. Viene poi sottolineato, che dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, la Polonia ha diretto verso il Paese aggredito “oltre la metà” delle esportazioni di carburante, divenendone il principale fornitore. Per le fonti di Varsavia, è tuttavia “impossibile che l'Ungheria accetti” sanzioni dell'Ue sugli oleodotti dalla Russia. (Geb)