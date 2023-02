Lavoro: Uil, firmata l'attivazione della procedura di raffreddamento per il gruppo Atm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uil comunica in una nota che alle 18 di oggi i sindacati hanno attivato la prima fase della procedura di raffreddamento e conciliazione per il gruppo Atm ai sensi della legge 146/90 e la successiva regolamentazione provvisoria 83/00 e ss.mm.ii. Il tutto arriva dopo che nei vari incontri che si sono tenuti nel corso degli ultimi due mesi, non si sono concretizzate risposte aziendali in relazione a : incremento delle retribuzioni, trasformazione dei contratti part-time a full-time e assunzioni, smart-Working, sicurezza del personale front line, personale area ausiliari, riqualificazione del personale di manutenzione, procedimenti disciplinari. "Nonostante la nostra disponibilità – sottolinea il segretario generale Uil Trasporti Lombardia Antonio Albrizio - volta al dialogo e al confronto, l'Azienda ha continuato a tenere un pretestuoso comportamento senza dare risposte concrete e risolutive alle criticità̀ da noi rappresentate. Alla luce di tutto questo, i sindacati hanno formalmente attivato la prima fase della procedura di raffreddamento e conciliazione per il Gruppo ATM S.p.A., ai sensi della legge 146/90 e la successiva regolamentazione provvisoria 83/00 e ss.mm.ii. Questo presuppone che se non ci saranno risposte adeguate necessarie, vista la situazione dei lavoratori, risposte che aiuteranno la stessa ATM a tornare a essere una società attrattiva e punto di riferimento del trasporto pubblico locale, si arriverà a indire azioni di sciopero. Ci auguriamo che l'azienda comprenda le necessità dei lavoratori e dei cittadini e che si trovi una soluzione adeguata". (Com)