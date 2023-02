Piemonte: Unioncamere, torna a crescere la domanda di lavoro ma continuano difficoltà nel reperimento dei profili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 26.470 contratti programmati dalle imprese per il mese di febbraio 2023, torna a crescere la domanda di lavoro in Piemonte. Lo ha reso noto Unioncamere nella tradizionale analisi delle previsioni occupazionali nella Regione. La dinamica positiva della domanda di lavoro delle imprese in questi primi mesi dell'anno si conferma anche confrontandosi con i livelli pre-Covid (febbraio-aprile 2019), rispetto ai quali si evidenzia un aumento del 2 per cento, pari a +1.540 assunzioni. Il 72,7 per cento delle entrate delle aziende piemontesi riguarderà lavoratori dipendenti. La domanda di lavoro a febbraio 2023 è trainata dai contratti a tempo determinato con il 60 per cento delle entrate programmate. A farla da padrone sono nuovamente i servizi, con il 64,6 per cento del totale delle entrate. Le imprese, anche a febbraio 2023, hanno difficoltà a reperire i profili ricercati. Il dato riguarda il 49,8 per cento delle entrate previste: un dato superiore alla media nazionale. Le professioni più difficili da reperire in regione a febbraio 2023 sono gli specialisti nelle scienze della vita (83 aziende su 100) e fabbri ferrai e costruttori di utensili (83 aziende su 100). (Rpi)