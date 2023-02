I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: migliaia di persone in strada contro riforme sociali del governo - Migliaia di persone sono scese in strada ieri in Colombia per protestare contro le riforme sociali annunciate dal governo del presidente Gustavo Petro. Le manifestazioni sono state organizzare dal partito conservatore Centro Democratico e seguono di un giorno quelle tenute martedì, convocate dallo stesso capo dello stato, a favore del suo piano di riforme. Parlando martedì dal balcone del palazzo presidenziale, Petro ha citato, tra le altre cose, la riforma del mercato del lavoro che verrà presentata al parlamento, anticipando che i turni serali inizieranno a partire dalle 18 e che i sabati e le domeniche dovranno essere pagati di più. “Il capitalismo non cresce sulla base del lavoro degli schiavi. La produttività non nasce dall'allungamento della giornata lavorativa, non nasce dall'intensificarsi del lavoro delle persone, nasce dal legame tra conoscenza e produzione”, ha detto il primo presidente di sinistra della Colombia. Quanto alla riforma delle pensioni Petro si è espresso contro i fondi privati, assicurando che la sua riforma cercherà di fornire un'indennità dignitosa agli anziani che non hanno potuto accedere a questo beneficio. (segue) (Res)