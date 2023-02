I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Salvador: sondaggio Cec, 62 per cento della popolazione vuole secondo mandato per Bukele - Il 62,2 per cento dei cittadini di El Salvador è favorevole a una nuova candidatura presidenziale di Nayib Bukele, alle elezioni del 2024. Lo certifica un sondaggio del Centro studi cittadino (Cec) dall'Università Francisco Gavidia. Contrario all'ipotesi di un secondo mandato, ipotesi peraltro oggetto di un acceso dibattito politico e giuridico, si è espresso il 19 per cento, mentre il 13,9 per cento esprime dubbi e il 4,9 per cento non risponde. Nello stesso sondaggio, i cui dettagli verranno illustrati la settimana prossima, il 72 per cento dei salvadoregni concorda nel sostenere che il Paese va per la giusta strada, contro il 20,7 per cento di critici (cifra analoga a quella dei contrari alla rielezione). Il 65,5 per cento dei salvadoregni trova inoltre corretta la definizione del Salvador come il Paese "più sicuro dell'America Latina", contro il 28,2 per cento di contrari. (segue) (Res)