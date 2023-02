I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: attività industriale, a gennaio calano produzione e occupazione - Il settore industriale del Brasile ha registrato a gennaio 2023 un calo della produzione e dell'occupazione su mese, mostrando tuttavia una stabilità nella capacità istallata (Uci). Lo riferisce la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) in occasione della pubblicazione mensile "Indicatori industriali". La Cni evidenzia che il mese scorso l'indice di produzione ha raggiunto i 46,1 punti, mentre a dicembre l'indice era stato di 42,8 punti. Quanto all'occupazione nell'industria, la Cni evidenzia che l'indice di evoluzione dell'impiego è stato di 47,8 punti, che corrisponde a un calo dello 0,9 per cento. Quanto alla capacità istallata l'indice ha mostrato una stabilità rispetto a dicembre, assestandosi al 67 per cento. (segue) (Res)