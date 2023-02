© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: lo Stato islamico minaccia nuovi attacchi, “Islamabad cancro per l’Islam” - Il Pakistan è “un cancro” per l’esistenza dell’Islam ed è governato su commissione degli Stati Uniti. Lo scrive l’ultimo numero della rivista “Khorasan Ghag”, che fa capo al ramo dello Stato islamico attivo in Asia centrale e meridionale. Il gruppo jihadista minaccia nuovi attacchi contro il Paese, che a suo dire è governato “da un establishment che segue pedissequamente le istruzioni degli Stati Uniti”. A questo proposito nella rivista si fa menzione della rimozione dell’ex primo ministro Imran Khan, dopo che questi nel febbraio del 2022 ha fatto visita al presidente russo Vladimir Putin proprio nelle ore in cui iniziava l’invasione dell’Ucraina. Lo Stato islamico nella provincia del Khorasan (Iskp) ricorda anche la visita negli Usa dell’attuale capo delle forze armate, il generale Asim Munir, che tuttavia non è stata confermata dai vertici militari di Islamabad. (segue) (Res)