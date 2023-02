© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: 7 corpi senza vita rinvenuti nella regione di Sagaing dopo offensiva esercito - I residenti del villaggio di Inn Gyi, nella regione birmana di Sagaing, hanno rinvenuto i corpi senza vita di sette uomini dopo che nell’area è avvenuto un attacco delle forze della giunta militare. Lo riporta “Radio Free Europe”, secondo cui nell’offensiva, avvenuta tra l’11 e il 14 febbraio, sono state date alle fiamme circa 700 case. Gli uomini, tutti in abiti civili, sono stati apparentemente giustiziati. Secondo le testimonianze, potrebbe trattarsi di residenti di un vicino villaggio nello Stato di Shan arrestati durante precedenti offensive. Il gruppo di ricerca indipendente Data for Myanmar ritiene che nella regione di Sagaing siano state date alle fiamme oltre 43 mila case dal febbraio del 2021, ovvero dal colpo di Stato che ha portato al potere la giunta militare del generale Min Aung Hlaing. Nello stesso periodo di tempo, secondo i dati dell’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici (Aapp), sono stati uccisi quasi 3 mila civili. (segue) (Res)